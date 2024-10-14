В городе Аркадаге состоялась церемония вручения сертификата ЮНЕСКО

В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева города Аркадага состоялась конференция, в ходе которой в торжественной обстановке прошла церемония вручения сертификата о включении номинации «Ахалтекинское коневодческое искусство и традиции украшения коней» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Решение о включении ахалтекинского коневодческого искусства и традиции украшения небесных скакунов в список выдающихся образцов нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО было принято в ходе 18-й сессии межправительственного комитета, прошедшей в городе Касане (Республика Ботсвана) в декабре 2023 года. Предложение, выдвинутое Туркменистаном, было единогласно поддержано 24 государствами – членами этой группы.

На церемонии выступила председатель Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску, которая поздравила весь туркменский народ со знаменательным событием, имеющим большое значение в жизни страны, и вручила сертификат о включении национальной номинации «Ахалтекинское коневодческое искусство и традиции украшения коней» в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Затем участники торжественной конференции посетили клуб ЮНЕСКО «Ахалтекинские кони – послы мира», созданный на базе Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, где ознакомились с историей ахалтекинских скакунов, достижениями туркменских спортсменов-конников на международных соревнованиях. Яркое впечатление произвело выступление группы национальных конных игр «Галкыныш» в Государственном конном цирке имени Героглы в городе Аракадаге, где ловкие наездники верхом на ахалтекинских лошадях исполнили сложные номера.

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