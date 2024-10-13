В Ашхабаде прошли туркменско-монгольские переговоры на высшем уровне

В рамках первого государственного визита президента Монголии в Туркменистан состоялись переговоры на высшем уровне между главами двух дружественных стран Сердаром Бердымухамедовым и Ухнаагийном Хурэлсухом.

Стороны сошлись во мнении, что содержание туркменско-монгольских отношений обусловлено полным взаимопониманием как во взглядах на приоритеты и перспективы двустороннего партнерства, так и на тенденции глобального развития. Важнейшим фактором этого является близость или совпадение подходов к проблемам обеспечения всеобщей стабильности и безопасности, противодействия современным угрозам.

В данной связи выражена благодарность за многолетнюю и твердую поддержку Монголией нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также важных международных инициатив, которые он продвигает в ООН и других международных структурах. Туркменистан, в свою очередь, намерен и в дальнейшем поддерживать предложения Монголии, выдвигаемые на мировой политической арене.

Ухнаагийн Хурэлсух также выразил свою убежденность, что нынешние исторические переговоры в верхах придадут новые импульсы более тесному взаимодействию дружественных государств во всех сферах и отметил большой потенциал развития межгосударственного диалога, неизменно носящего конструктивный характер.

На переговорах в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран – были обсуждены актуальные вопросы туркменско-монгольских отношений, выводимых сегодня усилиями сторон на качественно новую ступень развития. Акцентировав внимание на важных приоритетах сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочной, взаимовыгодной основе, президенты Сердар Бердымухамедов и Ухнаагийн Хурэлсух отметили, что эффективная реализация имеющегося многопланового потенциала взаимодействия всецело отвечает как общим интересам, так и целям устойчивого развития. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов, затем главы двух государств выступили с обращением к представителям СМИ.

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