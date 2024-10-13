В Ашхабаде прошла встреча министров иностранных дел Туркменистана и Монголии

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел Монголии госпожой Батцэцэг Батмунхийн, прибывшей в Ашхабад в рамках первого государственного визита президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Туркменистан.

В ходе беседы стороны отметили значимость данного визита с точки зрения дальнейшего развития туркменско-монгольских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обменялись мнениями касательно усиления кооперации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Также была отмечена значимость участия делегации Монголии во главе с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», прошедшем в Ашхабаде накануне.

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