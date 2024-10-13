Обсуждены актуальные направления сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с председателем Генеральной конференции ЮНЕСКО Симоной-Мирелой Микулеску.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО. Была отмечена значимость мероприятий культурно-гуманитарного характера, проходящих в Туркменистане, в частности, проведение на высоком уровне международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде накануне.

В этой связи была также подчеркнута важность включения национальной номинации «Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Церемония вручения соответствующего сертификата прошла в городе Аркадаге.

Стороны также рассмотрели возможности расширения взаимодействия в сферах архивации, цифровизации, науки и образования.

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