Президент Туркменистана встретился с президентом Исламской Республики Иран

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом.

В ходе встречи, прошедшей в атмосфере открытости, состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам двустороннего партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также по международной и региональной тематике. В рамках политико-дипломатического взаимодействия важное место отводится межпарламентским связям. В этом направлении успешно работает межпарламентская группа дружбы двух стран. В данном контексте подчеркивалась целесообразность регулярного проведения заседаний группы, имеющей важное значение в активизации межпарламентских отношений.

Как отмечалось в ходе встречи, торгово-экономическое сотрудничество – одно из приоритетных направлений двусторонних отношений. В настоящее время эти связи стабильно развиваются. В рамках межгосударственного диалога особое значение придается взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере, в частности, по линиям науки, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта.

В ходе встречи президент Туркменистана еще раз выразил признательность за проведение в Иране совместных культурно-массовых мероприятий в мае нынешнего года по случаю юбилея Махтумкули Фраги и за активное участие в них представителей дружественной страны.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и президент Масуд Пезешкиан обменялись наилучшими пожеланиями и выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах добрососедства, дружбы и братства на благо своих народов.

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