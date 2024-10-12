Президент Туркменистана встретился с президентом Исламской Республики Пакистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари, прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что с момента обретения Туркменистаном независимости Пакистан, являясь надежным партнером, всегда поддерживал принцип доброй воли Туркменистана и реализацию его международных инициатив, направленных на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития в регионе.

В ходе встречи подчеркивалось, что Туркменистан и Пакистан связывает не только географическая близость, но и глубокие исторические корни, общность культур и духовных ценностей. Две страны эффективно сотрудничают на протяжении многих лет, и в последнее время партнерство динамично развивается. Ярким примером тому является совместная реализация таких масштабных проектов, как транснациональный газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, линия электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан – Афганистан – Пакистан. В сентябре текущего года Туркменистан оказал содействие в реализации упомянутых проектов на территории Афганистана.

По мнению собеседников, главным условием развития туркменско-пакистанских отношений выступает диалог на высшем государственном уровне, основанный на открытости, обоюдном доверии и дружбе. Взаимоуважение и систематические контакты между лидерами двух стран, а также реализация крупных проектов, нацеленных на укрепление межгосударственных связей, служат мощным импульсом для продвижения долгосрочных инициатив.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и президент Асиф Али Зардари обменялись пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а дружественным народам двух стран – процветания и благополучия.

© TURKMENISTAN.RU, 2024