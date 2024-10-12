Президент Туркменистана встретился с президентом Республики Армения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы в числе приоритетных направлений партнерства были названы торгово-экономическая, транспортно-коммуникационная сферы, сельское хозяйство и туризм. Подчеркивалось, что деятельность совместной межправительственной комиссии играет большую роль в активизации межгосударственных связей, поскольку способствует практической реализации достигнутых договоренностей, диверсификации и развитию эффективного сотрудничества.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о приоритетных направлениях динамично развивающегося туркменско-армянского партнерства. Как отмечалось, две страны успешно сотрудничают в двустороннем и многостороннем форматах, поддерживают друг друга в рамках авторитетных международных организаций.

В завершение президент Сердар Бердымухамедов и президент Ваагн Хачатурян, адресовав друг другу наилучшие пожелания, выразили уверенность, что межгосударственное сотрудничество, основанное на принципах добрососедства, дружбы и братства, будет и далее успешно развиваться на благо народов двух стран.

© TURKMENISTAN.RU, 2024