Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился в Ашхабаде с президентом Российской Федерации

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, прибывшим в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

В ходе встречи отмечалось, что в рамках стратегического партнерства сохраняется положительная динамика взаимодействия Туркменистана и России в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, чему способствуют регулярные контакты на высшем уровне и по линии внешнеполитических ведомств двух государств, активизация межпарламентских связей.

Как подчеркнул национальный лидер туркменского народа, участие президента Владимира Путина в международном форуме свидетельствует о высоком уважении в России к творчеству Махтумкули. Говоря о культурно-гуманитарных связях как важной составляющей туркменско-российских отношений, Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением отметил регулярность проведения в двух странах взаимных дней культуры, способствующих дальнейшему сближению братских народов.

Как подчеркивалось, в Туркменистане уделяется большое внимание не только культуре России, но и изучению русского языка и литературы. Сегодня во всех образовательных учреждениях Туркменистана преподается русский язык. Десятки тысяч туркменских студентов получают образование в российских вузах.

Важное место в повестке многопланового туркменско-российского диалога, по общему мнению, занимает также развитие торгово-экономических связей, координацию которых осуществляет Межправительственная туркменско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству. В конце этого месяца в Ашхабаде запланирована встреча сопредседателей комиссии, в ходе которой будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего экономического партнерства.

Поблагодарив президента Владимира Путина за большой личный вклад в развитие и упрочение туркменско-российских отношений, Гурбангулы Бердымухамедов пожелал главе дружественного государства крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Российской Федерации – благополучия и процветания.

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