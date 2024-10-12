Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился в Ашхабаде с президентом Республики Узбекистан

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе состоявшейся беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества, а также ключевых тем региональной и глобальной повестки, представляющих обоюдный интерес. Выделив политико-дипломатическое взаимодействие в числе приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, стороны с удовлетворением отметили обоюдную поддержку Туркменистана и Узбекистана инициатив и предложений друг друга в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН.

Было отмечено, что общность истории, традиций, языка и духовных ценностей служит крепким фундаментом туркменско-узбекских отношений в культурно-гуманитарной сфере, о чем свидетельствует регулярное участие творческих делегаций в проводимых в двух странах международных мероприятиях – днях культуры, кино, совместных концертах, конференциях, выставках, фестивалях.

В завершение встречи собеседники пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам двух стран – мира, прогресса и процветания.

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