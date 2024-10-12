Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился в Ашхабаде с президентом Киргизской Республики

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи подчеркивалось, что Туркменистан и Киргизия конструктивно сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН, оказывая друг другу взаимную поддержку.

Одним из ключевых векторов туркменско-киргизского партнерства является торгово-экономическая сфера, где имеется солидный потенциал для дальнейшего наращивания объемов товарооборота, диверсификации взаимовыгодных связей. В данном аспекте значимая роль отводится деятельности межправительственной комиссии, очередное заседание которой состоялось в июле текущего года. Большое значение придается также активизации продуктивного партнерства в таких стратегических направлениях, как энергетика и транспорт. Наряду с этим отмечалось наличие хороших перспектив для туркменско-киргизского сотрудничества в области сельского хозяйства, в промышленном комплексе, частном секторе.

Важной составляющей межгосударственных отношений неизменно выступает гуманитарная сфера. Прочной основой для углубления плодотворного взаимодействия в этой области служит общность духовно-культурного наследия и нравственных ценностей, объединяющая дружественные народы. В данной связи собеседники высказались за продолжение совместной работы в целях организации перекрестных дней культуры, других творческих акций, активизации контактов в научно-образовательной сфере, а также по линии спорта.

© TURKMENISTAN.RU, 2024