Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и президент Пакистана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

На встрече было отмечено, что отношения между странами основаны на дружбе, братстве и равноправии, а общие исторические корни и культурные ценности способствуют их развитию. Межгосударственное сотрудничество успешно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, включая ООН и другие международные организации. В ходе встречи также обсуждались другие важные вопросы двусторонней повестки дня.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Асиф Али Зардари пожелали друг другу здоровья и счастья, а народам двух стран – мира и благополучия.

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