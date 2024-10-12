|12.10.24 08:55
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Национальный лидер туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана встретился в Ашхабаде с президентом Исламской Республики Иран
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
Как отметили собеседники, сотрудничество между двумя соседними странами успешно развивается по различным направлениям, в том числе в гуманитарной сфере. В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень межгосударственных связей, которые сегодня активно развиваются. Эти отношения, берущие начало в глубине веков, основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
Двустороннее сотрудничество в различных сферах, рассчитанное на долгосрочную перспективу, полностью соответствует интересам народов двух стран. Сегодня туркменско-иранское партнерство обогащается новым содержанием. Близость взглядов двух стран по многим вопросам региональной и глобальной повестки дня обуславливает эффективное сотрудничество Туркменистана и Ирана в рамках престижных международных организаций.
Собеседники также обменялись мнениями о нынешнем состоянии взаимовыгодного сотрудничества и перспективах его дальнейшего развития.
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