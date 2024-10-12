Владимир Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС в Казань

Выступая на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде, президент России Владимир Путин пригласил участников на саммит БРИКС, который пройдет в Казани.

«Конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме», – цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Свое участие в саммите подтвердили главы 24 стран. В столицу Татарстана для участия в мероприятии также прибудет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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