В Ашхабаде проходит международная конференция «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» В Ашхабаде под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова проходит международная конференция «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития». Для участия в конференции в Туркменистан страну прибыли президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. В числе гостей конференции также председатель Великого Национального Собрания Турецкой Республики, глава Республики Татарстан Российской Федерации, председатель Генеральной конференции ЮНЕСКО, руководители международных организаций, члены правительств иностранных государств, ученые, деятели культуры и дипломаты. Форум проходит в рамках большой программы празднования 300-летнего юбилея великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, в которую вошло множество торжественных мероприятий, организованных как в самом Туркменистане, так и за его пределами. Основные цели международной конференции – популяризация классического наследия Махтумкули Фраги, его роли в развитии национальной государственности, вклада поэта-гуманиста в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей, исследование взаимосвязи языков и литератур народов Востока. © TURKMENISTAN.RU, 2024