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11.10.24 08:44

В Ашхабаде открыли памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву

В столице Туркменистана открыли памятник великому казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву. Торжественная церемония открытия состоялась в столичном парке «Лачин» при участии национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева.

Почетными гостями события стали члены правительства, почетные старейшины, руководители и представители министерств и ведомств, включая представителей сферы культуры и СМИ.

В ходе открытия состоялись выступления творческих коллективов. Деятелями культуры двух стран была исполнена музыкальная композиция на туркменском и казахском языках. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде – важное событие в сфере культуры. Событие призвано стать символом духовного богатства, дружбы и взаимопонимания между братскими народами.

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