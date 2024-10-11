В Ашхабаде открыли памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву В столице Туркменистана открыли памятник великому казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву. Торжественная церемония открытия состоялась в столичном парке «Лачин» при участии национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева. Почетными гостями события стали члены правительства, почетные старейшины, руководители и представители министерств и ведомств, включая представителей сферы культуры и СМИ. В ходе открытия состоялись выступления творческих коллективов. Деятелями культуры двух стран была исполнена музыкальная композиция на туркменском и казахском языках. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде – важное событие в сфере культуры. Событие призвано стать символом духовного богатства, дружбы и взаимопонимания между братскими народами. © TURKMENISTAN.RU, 2024