В Ашхабаде состоялись переговоры между президентами Туркменистана и Казахстана

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в туркменскую столицу с официальным визитом. Встреча завершилась подписанием ряда важных документов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров Сердар Бердымухамедов выразил благодарность своему казахстанскому коллеге за визит и участие в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, транспорт, логистику и культурно-гуманитарное взаимодействие. Особое внимание было уделено развитию экономических связей и реализации совместных проектов, таких как газопровод «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай».

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность поддержки Казахстаном нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана и содействия в продвижении его инициатив на международной арене. Он также отметил, что Туркменистан готов к дальнейшему укреплению братских и дружественных связей с Казахстаном, а также к продолжению совместной работы в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что Туркменистан является для Казахстана близким и стратегическим партнером. Он отметил важность регулярных двусторонних встреч на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.

В продолжение переговоров, проходивших в доверительной атмосфере, президенты обсудили широкий спектр вопросов туркменско-казахстанского сотрудничества в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективных планов на будущее. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. Под аплодисменты присутствующих главы государств подписали ряд соглашений, направленных на дальнейшее укрепление стратегического партнерства. Среди подписанных документов – меморандумы о сотрудничестве в области морского транспорта, почтовой связи, архивного дела и цифровизации, а также соглашения в газовой отрасли и транспортно-логистической сфере.

Главы государств выступили с обращениями к представителям средств массовой информации, подчеркнув важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Туркменистаном и Казахстаном.

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