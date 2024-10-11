В Туркменистане состоялся венский бал

В туркменском городе Аркадаге состоялся шестой Венский бал – замечательный праздник, привнесший яркие краски в богатую палитру культурной жизни страны. Почетным гостем бала стал национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Венский бал – визитная карточка австрийской столицы, который почти за двухсотлетнюю историю не только не утратил своей популярности, но, напротив, вышел за границы Австрии и даже Европы, став регулярно проводимой культурной акцией во многих странах мира. Нынешняя творческая акция, продолжив активные контакты дружественных государств – Туркменистана и Австрии – в гуманитарной сфере, подтверждает интерес народов двух стран к духовной жизни друг друга, их стремление к установлению более тесных контактов и связей.

Следует отметить, что творческая акция, по традиции проходившая в Ашхабаде, вот уже второй год проводится в самом молодом городе страны Аркадаге.

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