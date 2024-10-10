В Ашхабаде открылась международная выставка по здравоохранению, образованию и спорту В столице страны состоялось торжественное открытие международной выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченной к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. В церемонии открытия приняли участие члены правительства, главы аккредитованных в стране дипмиссий и международных организаций, почетные старейшины, руководители и представители министерств и ведомств, медицинских научно-клинических центров, Академии наук, общественных организаций, учебных заведений, СМИ, работники сферы здравоохранения. Экспозиция выставки отражает впечатляющие темпы развития национальной системы здравоохранения, достижения и огромный потенциал Туркменистана в области медицинской науки и промышленности, охраны здоровья населения, а также растущий интерес зарубежных партнеров к активному взаимодействию в этом направлении. Международная выставка организована Министерством здравоохранения и медицинской промышленности совместно с Министерством образования и Государственным комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2024