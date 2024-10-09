Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в саммите глав государств СНГ

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся в Москве.

Для участия в заседании Совета глав государств СНГ в Москву также прибыли президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

После традиционной церемонии совместного фотографирования участников встречи на высшем уровне на фоне государственных флагов стран-членов Содружества и флага СНГ состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

Приветствуя участников саммита, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил насыщенность повестки дня заседания, охватывающей широкий спектр вопросов сотрудничества в формате Содружества, включая экономическую тематику, перспективы торгово-инвестиционного взаимодействия, возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в различных отраслях, гуманитарные связи, а также обмен мнениями по ряду других актуальных тем.

Далее слово было предоставлено руководителям государств. После состоявшегося обмена мнениями саммит продолжился в расширенном составе, с участием членов делегаций стран СНГ.

В ходе заседания были проанализированы итоги деятельности Содружества за текущий год, конкретизированы приоритетные направления сотрудничества и задачи на предстоящий период. Особое внимание было уделено углублению экономического взаимодействия на пространстве СНГ, дальнейшему развитию межгосударственных связей в гуманитарно-культурной области. Были также обсуждены актуальные аспекты региональной и международной повестки дня.

Завершился саммит церемонией подписания итоговых документов. В их числе – решение Совета глав государств СНГ о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2025 году, которое переходит к Республике Таджикистан. Сопредседательство в данный период будут осуществлять Российская Федерация и Туркменистан.

По завершении рабочего визита в Российскую Федерацию президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт «Внуково-2», откуда отбыл на родину.

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