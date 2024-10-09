В Туркменистане проходят Дни культуры Казахстана В Ашхабаде торжественно открылись Дни культуры Республики Казахстан. Церемония открытия прошла во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана, где состоялся концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. В программу концерта вошли народные мелодии и песни, а также музыка казахских композиторов. Оркестр имени Курмангазы покорил публику многих стран мира своим виртуозным исполнением. Несколько дней назад оркестр отметил свой 90-летний юбилей. В тот же день в киноконцертном центре «Туркменистан» прошел концерт музыкального ансамбля Государственной академической концертной организации «Қазахконцерт» имени Розы Баглановой. В рамках проведения Дней культуры запланирована торжественная акция: в ашхабадском парке «Лачин» состоится торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. © TURKMENISTAN.RU, 2024