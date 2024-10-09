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09.10.24 07:22

В Туркменистане проходят Дни культуры Казахстана

В Ашхабаде торжественно открылись Дни культуры Республики Казахстан. Церемония открытия прошла во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана, где состоялся концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

В программу концерта вошли народные мелодии и песни, а также музыка казахских композиторов. Оркестр имени Курмангазы покорил публику многих стран мира своим виртуозным исполнением. Несколько дней назад оркестр отметил свой 90-летний юбилей. В тот же день в киноконцертном центре «Туркменистан» прошел концерт музыкального ансамбля Государственной академической концертной организации «Қазахконцерт» имени Розы Баглановой.

В рамках проведения Дней культуры запланирована торжественная акция: в ашхабадском парке «Лачин» состоится торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву.

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