Туркменистан принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

На прошедшем в Москве заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ утвержден план мероприятий на 2024-2025 годы, посвященных объявлению Ашхабада городом новых спортивных возможностей Содружества.

План предусматривает проведение в столице Туркменистана чемпионатов по различным видам спорта и международных спортивных мероприятий, а также спортивно-массовых и образовательных акций. Один из разделов плана посвящен спортивным соревнованиям под эгидой «Игры дружбы» с участием спортсменов СНГ и других заинтересованных стран.

СМИД СНГ также принял заявление о сотрудничестве в области физкультуры и спорта. Документ подчеркивает значение спортивного сотрудничества, роль спорта как уникального инструмента развития социальных и экономических связей, общения в духе мира и добрососедства.

В числе других решений министры иностранных дел утвердили план межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2025 год, план мероприятий на 2025–2026 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества. В него вошли как мероприятия, ставшие уже традиционными, так и ряд новых по тематике и формату проведения.

На заседании СМИД СНГ был одобрен ряд проектов документов, которые будут направлены на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. Было принято решение о проведении следующего заседания СМИД 11 апреля 2025 года в Казахстане. В заседании участвовали главы МИД стран Содружества, Туркменистан представлял глава туркменской дипломатической миссии в РФ Эсен Айдогдыев.

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