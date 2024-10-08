На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 18 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 18 сделок на сумму более 10 миллионов 395 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Узбекистана приобрели продукцию нефтехимии, в частности, гидроочищенное дизельное топливо, полипропилен, осветительный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также карбамид (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, покупателям из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, джинсовая ткань, и хлопчатобумажная пряжа.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены приобрели полипропилен и хлопчатобумажную пряжу на общую сумму 8 миллионов 168 тысяч манатов.

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