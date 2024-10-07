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07.10.24 15:36

Начался рабочий визит президента Туркменистана в Российскую Федерацию

Президент Сердар Бердымухамедов прибыл с двухдневным рабочим визитом в столицу Российской Федерации для участия в заседании Совета глав государств СНГ в Москве.

Совершив перелет до Москвы, президентский авиалайнер приземлился в аэропорту «Внуково-2», главу Туркменистана встретили официальные лица. Из воздушной гавани президент Сердар Бердымухамедов проследовал в отведенную на время визита резиденцию.

Участие главы Туркменистана в заседании Совета глав государств СНГ – очередное наглядное подтверждение приверженности страны равноправному конструктивному диалогу в формате Содружества, нацеленности на дальнейшее наращивание плодотворного партнерства, отвечающего интересам общего благополучия.

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