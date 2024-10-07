|07.10.24 09:18
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Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения.
«Традиционно дружественные отношения между Туркменистаном и Россией, имеющие долгосрочный и стратегический характер, постоянно развиваются по самому широкому спектру направлений. Твердо убежден, что совместными усилиями туркменско-российские межгосударственные связи и взаимовыгодное партнерство и далее будут укрепляться на благо наших народов», – подчеркнул в своем послании Гурбангулы Бердымухамедов.
Национальный лидер туркменского народа выразил президенту Владимиру Путину пожелания крепкого здоровья, всегда быть преисполненным жизненной силы и энергии, личного счастья, а также новых успехов во всех начинаниях и устремлениях во благо дружественного народа России.
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