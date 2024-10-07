Глава государства принял участие в церемонии по случаю Дня поминовения

В Туркменистане отмечена скорбная дата – День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также героев, павших на полях сражений всех войн. В траурной церемонии возложения цветов к памятникам мемориального комплекса принял участие президент Сердар Бердымухамедов.

Поминовение отважных защитников Родины и жертв стихийных бедствий – одна из традиций туркменского народа, уходящая корнями вглубь тысячелетий и призванная донести до нынешнего поколения героический путь предков. Стойкость духа туркмен позволила преодолеть тяготы и потери тех суровых лет. Поминальные церемонии состоялись как в столице, так и во всех велаятах страны.

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