|06.10.24 09:35
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Россия предоставила новые квоты на бюджетные места в вузах РФ для обучения студентов из Туркменистана
Отдел культуры, науки и образования российской дипломатической миссии в Ашхабаде распространил сообщение о том, что правительство Российской Федерации выделило 500 образовательных квот для абитуриентов из Туркменистана на 2025-26 учебный год.
Отбор кандидатов на бюджетные места в российских вузах стартует 7 октября. Программа квот предоставляет туркменским абитуриентам возможность получить высшее образование в ведущих российских университетах на бесплатной основе. Это способствует развитию человеческого потенциала и укреплению двусторонних отношений между Россией и Туркменистаном в сфере образования.
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