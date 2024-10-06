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06.10.24 09:35

Россия предоставила новые квоты на бюджетные места в вузах РФ для обучения студентов из Туркменистана

Отдел культуры, науки и образования российской дипломатической миссии в Ашхабаде распространил сообщение о том, что правительство Российской Федерации выделило 500 образовательных квот для абитуриентов из Туркменистана на 2025-26 учебный год.

Отбор кандидатов на бюджетные места в российских вузах стартует 7 октября. Программа квот предоставляет туркменским абитуриентам возможность получить высшее образование в ведущих российских университетах на бесплатной основе. Это способствует развитию человеческого потенциала и укреплению двусторонних отношений между Россией и Туркменистаном в сфере образования.

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