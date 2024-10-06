День поминовения проходит в Туркменистане

Сегодня в Туркменистане отмечают общенациональный День поминовения жертв ашхабадского землетрясения 1948 года и воинов, павших на полях сражений, в которых принимал участие туркменский народ.

Ашхабадское землетрясение, произошедшее в ночь на 6 октября 1948 года, остается одной из самых разрушительных природных катастроф в истории человечества. Практически в каждой семье коренных ашхабадцев есть родственники, погибшие либо получившие увечья в ночь той трагедии.

Главные траурные мероприятия традиционно проходят в мемориальном комплексе «Народная память» в Ашхабаде, где возлагаются цветы к монументам «Духовное поклонение», «Сыновья народа», «Вечная слава» и проводят поминальные трапезы.

В связи с Днем поминовения, который в этом году совпадает с воскресеньем, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о переносе выходного дня. Выходной день с 6 октября перенесен на 7 октября – понедельник. Все учреждения, предприятия и организации независимо от формы собственности обязаны соблюдать этот указ, говорится в документе.

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