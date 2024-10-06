В МИД Туркменистана состоялась встреча с представителями Европейской комиссии

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с делегацией Европейской комиссии во главе с Дитмаром Крисслером, начальником отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей.

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и ЕС. Также обсуждены вопросы взаимодействия в формате «Центральная Азия – Европейский союз». Стороны отметили результативность проектов ЕС, осуществляемых в Туркменистане в ключевых сферах. В качестве приоритетных направлений были обозначены сотрудничество по вопросам региональной безопасности и развития, климатической тематики, охраны окружающей среды, цифровых преобразований, взаимодействия в сфере энергетики и транспортно-логистической отрасли.

Касаясь вопросов создания новых транспортных коридоров, собеседники подчеркнули, что запуск «Транскаспийской координационной платформы транспортных пересечений» будет способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию региона.

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