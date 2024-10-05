В Ашхабаде обсуждено международное сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере

В Ашхабаде состоялась встреча высокого уровня, посвященная запуску Транскаспийской координационной платформы транспортных пересечений.

В событии приняли участие комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, советник генерального директора Европейской комиссии по международному сотрудничеству Хенрик Холлоуэй, а также представители профильных министерств Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Армении, Грузии, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Исламского банка развития и Всемирного банка.

Встреча высокого уровня по случаю запуска Транскаспийской координационной платформы стала эффективной площадкой для продвижения региональных и межрегиональных связей, обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, установления продуктивных отношений, а также для знакомства с мировым опытом и возможностями развития данного сектора. Как отмечалось в ходе встречи, создание координационной платформы между Евросоюзом и Центральной Азией позволит превратить Транскаспийский международный транспортный коридор в более стабильный и быстрый маршрут, соединяющий Европу и Азию.

Как отмечалось в выступлениях зарубежных представителей, расширение профильной инфраструктуры и укрепление транспортной взаимосвязанности играет решающую роль для экономического роста стран региона. Новая координационная платформа призвана повысить устойчивость Транскаспийского транспортного коридора и превратить его в мультимодальный маршрут, соединяющий Европу и Азию. В условиях перехода на инновационный путь развития транспорт рассматривается как один из самых значимых факторов экономического роста, который призван усовершенствовать международные торговые связи, повысить эффективность использования природных ресурсов, развивать предпринимательство.

Транскаспийский международный транспортный коридор является ключевым транспортным маршрутом, соединяющим Европу и Азию. Его развитие улучшит экономические сообщения и сократит время грузоперевозок между странами региона. Новая координационная платформа будет стимулировать инвестиции в железнодорожную, автомобильную и портовую инфраструктуры, укреплять экономические связи между Европой и Центральной Азией, способствовать повышению безопасности и устойчивости транспортных коридоров. Совместная работа в рамках платформы предполагает также активное внедрение технологических инноваций в транспортном секторе.

В завершение встречи была выражена уверенность, что сотрудничество в рамках координационной платформы будет способствовать дальнейшему развитию Транскаспийского транспортного коридора и позволит согласовать усилия в реализации взаимовыгодных проектов.

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