Президент Туркменистана принял комиссара ЕС по международному сотрудничеству

Президент Сердар Бердымухамедов принял комиссара Европейского союза по международному сотрудничеству Ютту Урпилайнен.

Выразив главе Туркменистана глубокую признательность за уделенное для встречи время и возможность в личной беседе обсудить перспективы развития установившегося продуктивного диалога, гостья, пользуясь случаем, передала теплые слова приветствия и наилучшие пожелания национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, внесшему большой личный вклад в укрепление традиционных отношений между Туркменистаном и странами ЕС.

Приветствуя европейского комиссара по международному сотрудничеству на древней и гостеприимной туркменской земле, президент Сердар Бердымухамедов пожелал успеха встрече на высоком уровне по запуску Транскаспийской координационной платформы транспортных пересечений, выразив уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Европейским союзом и странами Центрально-Азиатского региона.

– Туркменистан придаёт большое значение взаимодействию с Евросоюзом в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, – отметил глава государства, с удовлетворением констатировав, что в последние годы партнерство между Туркменистаном и Европейским союзом развивается на высоком уровне.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о нынешнем состоянии и приоритетных направлениях развития конструктивного сотрудничества, выстраиваемого на доверительной основе. Касаясь вопросов создания новых транспортных коридоров, собеседники были едины во мнении, что с учетом выгодного географического положения Туркменистана совершенствование этой системы является одним из важнейших вопросов современности. Отмечалось, что в настоящее время в Туркменистане поэтапно реализуется ряд масштабных проектов по развитию перевозок на евразийском пространстве. Совместно со странами региона и авторитетными международными организациями Туркменистан активно развивает такие перспективные транспортные коридоры, как «Север – Юг» и «Восток – Запад».

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен обменялись взаимными добрыми пожеланиями, высказав убежденность в успешном осуществлении всех намеченных планов.

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