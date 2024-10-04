Вузы Туркменистана и США расширяют сотрудничество

В рамках рабочего визита в США делегации Министерства образования Туркменистана в городе Кент штата Огайо состоялась встреча с ректором Кентского государственного университета Тоддом Дьяконом.

Одним из главных результатов встречи стало подписание меморандумов о взаимопонимании между Кентским государственным университетом и тремя вузами Туркменистана: Международным университетом гуманитарных наук и развития, Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом. Эти соглашения нацелены на расширение академических программ, создание совместных образовательных и научных инициатив, а также укрепление культурных обменов между странами.

В числе ключевых тем стороны обсудили открытие филиала Кентского государственного университета в Туркменистане, проект дорожной карты которого был предварительно подготовлен туркменской стороной. Все аспекты данной инициативы стороны запланировали детально проработать в рамках текущего визита.

Проведенная встреча стала важным шагом в развитии сотрудничества вузов Туркменистана и Кентского государственного университета, межкультурной коммуникации, а также реализации одной из стратегических целей Туркменистана по интеграции туркменских вузов в международное образовательное пространство и налаживанию партнерства с ведущими университетами мира.

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