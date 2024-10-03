Постоянное представительство Туркменистана в Женеве провело мероприятие по правам человека

Постоянное представительство Туркменистана при отделении ООН в Женеве совместно с постоянными представительствами стран Центральной Азии организовало параллельное мероприятие на тему «Права человека и право на развитие» в рамках 57-й сессии Совета по правам человека. В мероприятии приняли участие постоянные представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Узбекистана, а также представители международных организаций и эксперты в области прав человека.

В ходе мероприятия с речью выступил постоянный представитель Туркменистана при Женевском отделении ООН Вепа Хаджиев. В своем выступлении он подчеркнул важность права на развитие как основополагающего элемента прав человека и рассказал о текущих усилиях Туркменистана в этой области. Было отмечено, что в стране реализуются национальные программы, направленные на улучшение качества жизни населения. Эти инициативы охватывают структурные реформы, создание новых рабочих мест и поддержку малого и среднего бизнеса, что открывает новые возможности для граждан, включая людей с ограниченными возможностями.

В завершение своей речи он подчеркнул приверженность Туркменистана к созданию социально ориентированного государства, поддержанию статуса постоянного нейтралитета и внесению вклада в региональную стабильность и безопасность.

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