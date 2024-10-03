Туркменская делегация продолжила серию встреч и переговоров в Нью-Йорке

На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча делегации Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Джинхуа.

В ходе встрече стороны с удовлетворением отметили результативность многопланового сотрудничества Туркменистана с ООН. С туркменской стороны было отмечено, что правительство Туркменистана полностью поддерживает и принимает активное участие в реализации «Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года» как на национальном, так и на международном уровнях.

Помимо этого, стороны обсудили совместные мероприятия, в частности, по разработку «Атласа транспортной устойчивости» – плана реализации «Десятилетия ООН по устойчивому транспорту 2026-2035» и международную встречу экспертов ООН по энергетической связуемости, намеченной к проведению в октябре текущего года в Ашхабаде.

Кроме того, состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем Генерального секретаря ООН по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мовсесом Абеляном. Среди основных тем обсуждения была организация совместных мероприятий в рамках ООН. В этой связи было подчеркнуто, что Туркменистан намерен и далее вносить действенный вклад в реализацию мероприятий регионального и международного уровня на самом высоком уровне.

В Нью-Йорке также прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраком Людвигом Витакером. В ходе встречи стороны рассмотрели уровень двусторонних связей между Туркменистаном и Никарагуа. Озвучена целесообразность налаживания механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Стороны отметили значимость организации взаимных визитов на соответствующем уровне для продвижения межпарламентского взаимодействия. Подчеркнута важность совместных усилий для продвижения миролюбивых инициатив в рамках ООН и других авторитетных структур.

На встрече выражена заинтересованность в развитии торгово-экономических связей. Кроме того, стороны обсудили возможности налаживания сотрудничества в сферах науки, культуры, спорта, туризма и укрепления двусторонней правовой базы по приоритетным направлениям.

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