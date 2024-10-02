В Нью-Йорке обсуждены перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Никарагуа

На полях Генассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраком Людвигом Витакером. В ходе встречи стороны рассмотрели уровень двусторонних связей между Туркменистаном и Никарагуа. Озвучена целесообразность налаживания механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Стороны отметили значимость организации взаимных визитов на соответствующем уровне для продвижения межпарламентского взаимодействия. Подчеркнута важность совместных усилий для продвижения миролюбивых инициатив в рамках ООН и других авторитетных структур. Стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических связей, а также обсудили возможности налаживания сотрудничества в сфере науки, культуры, спорта, туризма и укрепления двусторонней правовой базы по приоритетным направлениям.

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