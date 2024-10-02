В Ашхабадском зоопарке – российский медведь-новосел

В Национальном музее живой природы Туркменистана (Ашхабадском зоопарке) постоянное место жительства обрел молодой бурый медведь, прибывший сюда из подразделения Московского зоопарка - Волоколамского центра воспроизводства редких диких животных. Медведь передан в дар Ашхабадскому зоопарку Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка, президент ЕАРАЗА Светлана Акулова, изначально медведю дали кличку Бублик, но теперь он сменил не только прописку, но и имя. В Ашхабаде его теперь называют красиво и величественно – Сумбар.

Пережив естественный стресс в результате переезда, Сумбар пока больше склонен к вегетарианству: он отказывается от мяса и рыбы, предпочитая яблоки, орехи и хлебные корки, пропитанные медом. Смотрители зоопарка заботливо прячут еду в разных местах вольера для того, чтобы медведь поискал ее, как это делают животные в дикой природе.

А чтобы было не так скучно одному, к нему в скором времени как дар от Московского зоопарка будет отправлена подружка – самка бурого медведя, которую уже заочно назвали Айдере.

© TURKMENISTAN.RU, 2024