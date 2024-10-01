В Москве отметили главный государственный праздник Туркменистана

Торжественный прием в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана провело в Москве Посольство Туркменистана в РФ. Поздравить хозяев праздника со знаменательной датой в этот вечер собрались депутаты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ответственные работники МИД России, аккредитованные в Москве иностранные дипломаты, представители деловых кругов двух стран, руководители общественных организаций, деятели науки и культуры, журналисты, представители туркменских диаспор в регионах РФ.

Обращаясь к собравшимся, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев отметил, что все годы сотрудничества между Туркменистаном и Россией были отмечены высоким уровнем межгосударственного диалога и неизменно характеризуются взаимной поддержкой и доверием на международной арене. Говоря о развитии двусторонних связей, посол отметил, что народы Туркменистана и России связывают многовековые исторические узы, традиции равноправных, добрососедских отношений. По мнению главы туркменской дипломатической миссии в РФ, нынешний год отмечен масштабными празднованиями 300-летия великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, прошедшими в том числе и на российской земле, где отдают должное величию творческого и философского наследия гения туркменской литературы.

Участников торжества сердечно поздравил с праздником заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отметивший неизменно плодотворный характер двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Высокопоставленный представитель российского внешнеполитического ведомства отметил несомненные заслуги Туркменистана и его лидера президента Сердара Бердымухамедова в инициировании ряда созидательных международных процессов, направленных на укрепление политической и экономической стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Поздравления и наилучшие пожелания президенту и народу Туркменистана передали главы иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, представители российской научной и культурной интеллигенции.

По доброй традиции все гости смогли насладиться изысканными блюдами аутентичной туркменской кухни. Атмосферу традиционного туркменского радушия и гостеприимства помогли поддержать выступления ведущих мастеров туркменской эстрады, приехавшие в Москву в составе большой творческой делегации. В исполнении туркменских артистов гости вечера услышали популярные туркменские и русские песни.

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