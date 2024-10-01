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01.10.24 08:38

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией USAID

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ахмеда Гурбанова с делегацией Агентства США по международному развитию (USAID) во главе с заместителем помощника администратора азиатского бюро Анжали Каур.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по продвижению как региональных, так и национальных проектов. Особый акцент был сделан на перспективах взаимодействия в сфере экономического развития, сокращения выбросов метана, логистики, социального сектора, оказания технической поддержки по линии USAID, связанной с вступлением Туркменистана в ВТО и др.

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