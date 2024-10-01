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01.10.24 07:45

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано девять сделок

На минувшей, праздничной неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 9 сделок на сумму около 23 миллионов 415 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Узбекистана приобрели сжиженный газ и авиационный керосин, выработанные на технологических установках ГК «Туркменнефть». Предприниматели из Казахстана и Афганистана закупили также портландцемент. Помимо этого, бизнесменам из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции были реализованы крашеное махровое полотно, хлопчатобумажная пряжа и суровая ткань.

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