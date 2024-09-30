Московская прописка Махтумкули Фраги

На карте мира появилась еще одна точка общественного признания творчества великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. В Москве, в атриуме Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино состоялась торжественная церемония открытия бюста классика мировой литературы. Этот день стал своеобразным восклицательным знаком в последовательности событий года на российской земле, посвященных 300-летию со дня рождения гения туркменской поэзии и проводимых при организационной поддержке туркменской дипломатической миссии.

Глубоко символичным можно считать то обстоятельство, что ни одна другая территория за пределами Туркменистана не может гордиться таким количеством памятников Махтумкули Фраги, как Российская Федерация. Еще в 2008 году в селе Эдельбай Благодаренского района Ставропольского края был установлен первый памятник Махтумкули на территории России. Бронзовый бюст поэта стал даром правительства Туркменистана туркменам Ставрополья. В пяти районах края – Ипатовском, Туркменском, Благодарненском, Арзгирском и Нефтекумском – постоянно проживает большая туркменская диаспора. В общей сложности, это более 15 тысяч человек, 11 муниципальных образований. Ставропольские туркмены представляют собой единую этническую общность, основа которой - родной туркменский язык.

В мае 2009 года в центре Астрахани состоялась торжественная церемония открытия еще одного памятника туркменскому поэту и мыслителю XVIII века. Величественный памятник, установленный в сквере перед зданием местного университета, был передан Астрахани в дар правительством Туркменистана. Дело в том, что в южном российском регионе также компактно проживает туркменская диаспора – потомки туркмен, переселившихся сюда еще во времена Петра Первого. Есть легендарная историческая версия, согласно которой Махтумкули Фраги лично посещал астраханские земли и бывал в поселении, ныне известном, как Фунтово.

В 2018 году в селе Фунтово-1 Приволжского района Астраханской области открылась новая школа на 190 мест, построенная туркменскими строителями за счет Туркменского государства и получившая имя Махтумкули Фраги. Вестибюль школы украсил большой бюст поэта. Акция была задумана как праздничный подарок Туркменистана к 300-летию Астраханской области, о чем свидетельствует специальная табличка, укрепленная на фасаде здания.

И вот теперь у Махтумкули Фраги есть и «московская прописка» в самом сердце России. В атриуме столичного храма зарубежной литературы – Государственной библиотеки им. М. И. Рудомино – уже установлено большое число бюстов великих литераторов и мыслителей. Теперь в ряду мировых гениев творческой мысли занял достойное место образ самого почитаемого в Туркменистане поэта и философа.

В Москву для участия в торжественной церемонии прибыла солидная делегация из Ашхабада – представители Министерства культуры Туркменистана, певцы, поэты и музыканты. Среди гостей праздника был и ашхабадский скульптор Захид Бабаев, изваявший образ Махтумкули для нового памятника на московской земле.

С приветственным словом к российским почитателям туркменского поэтического гения обратились генеральный директор Государственной библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин и глава туркменской дипломатической миссии в России Эсен Айдогдыев, отметившие тот неоспоримый факт, что творческое наследие Махтумкули Фраги является фундаментальным элементом национального самосознания туркменского народа.

Выступившие на торжестве представители Министерства культуры Российской Федерации, аккредитованные в Москве иностранные дипломаты, российские и туркменские писатели, поэты, литературоведы отмечали, что Махтумкули Фраги изменил туркменский поэтический язык, сблизив его с народной речью. Его творчество положило начало эпохе, которую специалисты считают частью уникального периода в истории культуры Центральной Азии и называют «Золотым веком» туркменской литературы. Произведения мастера известны по всему миру и не теряют своей актуальности, ведь в них ярко отражены непреходящие общечеловеческие ценности – любовь к Родине, духовность, гуманизм, миролюбие, призыв к созиданию, дружбе и братству. Стихотворения Махтумкули Фраги переведены на десятки мировых языков.

История научила туркмен, как народ, превыше всего ценить мир, согласие и добрососедство. Именно эти понятия, как нравственный эталон, завещал Махтумкули потомкам. Это завещание в Туркменистане сохранили и перенесли в сегодняшний день. Значение философского и политического наследия Махтумкули переросло чисто национальные рамки и стало общечеловеческим достоянием. И новый памятник поэту на московской земле – убедительное тому подтверждение.

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