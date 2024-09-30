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30.09.24 09:06

Артисты туркменского цирка подготовили праздничное представление

Творческий коллектив Туркменского государственного цирка к Дню независимости страны подготовил для жителей и гостей Ашхабада праздничное представление.

Программа радует насыщенностью и разнообразием: помимо обязательной для такого рода представлений отточенности трюков и перевоплощений, программу отличает и насыщенный национальный колорит. По традиции зрители стали свидетелями захватывающего выступления группы конных игр «Галкыныш» и знаменитого ансамбля «Туркменские джигиты».

Особым украшением шоу стадо выступление молодых талантов из национальной группы цирковых игр «Звезды Востока». Их выступление стало ключевым моментом программы, символизируя яркость и многогранность туркменской культуры.

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