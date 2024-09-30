Продолжается работа туркменской делегации в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча делегации Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым с министром по делам Европы и иностранных дел Республики Албания Игли Хасани.

На встрече стороны рассмотрели возможности наращивания взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Была отмечена необходимость усиления кооперации между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В ходе встречи были также затронуты вопросы расширения торгово-промышленной кооперации, туризма, привлечения инвестиций и налаживания контактов между предпринимательскими кругами двух стран.

В продолжении дня министр иностранных дел Рашид Мередов также встретился с государственным министром и министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелем.

В ходе встречи министры обсудили нынешний уровень и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Отмечен позитивный опыт взаимодействия в рамках международных структур, прежде всего ООН. Стороны выразили заинтересованность в налаживании связей в области управления водными ресурсами, цифровизации, науки, культуры и образования.

В этот же день министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений и расширении партнерства в различных сфера. Особое внимание было уделено активизации политического диалога. Были рассмотрены возможности наращивания сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

Делегация Туркменистана подтвердил свою приверженность делу поддержания международного мира и безопасности. Стороны обсудили важность укрепления сотрудничества в рамках миротворческой деятельности и отметили значительный потенциал взаимодействия в этом направлении.

Исходя из статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, туркменская сторона сообщила о готовности рассмотреть формы своего участие в международных усилиях по укреплению мира. Были обсуждены перспективы участия в деятельности соответствующей структуры ООН с учетом нейтрального статуса Туркменистана

Помимо этого, в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с исполняющей обязанности генерального секретаря, главой Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Кэтрин Фирон.

Стороны высоко оценили эффективность многолетнего сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ в политической, экономической и гуманитарной сферах. В ходе встречи были обсуждены текущие и перспективные совместные проекты и программы в Туркменистане. Руководитель МИД Туркменистана вновь подтвердил предложения, ранее выдвинутые в рамках ОБСЕ по подготовке Единой стратегии безопасности, возможность подготовки экологической программы ОБСЕ и создания структуры по устойчивому транспорту, что отвечает приоритетам Туркменистана в области охраны окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры и вместе с тем является актуальным в контексте совершенствования функционала ОБСЕ.

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