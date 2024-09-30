Глава МИД Туркменистана провел встречу с Генеральным секретарём ООН

28 сентября 2024 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялась встреча заместителья Председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Генеральный секретарь высоко оценил политику постоянного нейтралитета Туркменистана, подчеркнув, что внешняя политика страны, проводимая ее руководством является успешным примером в обеспечении мира и стабильности.

Глава ООН выразил признательность Правительству Туркменистана за его усилия по искоренению безгражданства и последовательные шаги в данном направлении.

Вместе с тем, стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Туркменистаном, а также по вопросам регионального мира и безопасности, включая Афганистан. В этой связи была высоко оценена регулярная помощь и поддержка, оказываемая афганскому народу.

Стороны были едины во мнении об успешной организации визита Генсека ООН в Туркменистан в июле текущего года и итогах встреч с Его Превосходительством Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Его Превосходительством Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава ООН выразил признательность за высокий организационный уровень прошедшего визита и оказанное гостеприимство.

Туркменская сторона заверила о приверженности страны реализации внешнеполитического курса основываясь на статусе постоянного нейтралитета.

Вместе с тем было сообщено о намерении тесно взаимодействовать с ООН в деле реализации инициативы по подготовке Глобальной Стратегии Безопасности, выдвинутой Президентом Туркменистана на предыдущей сессии Генассамблеи.

Говоря о расширении стратегического сотрудничества с ООН Р.Мередов сообщил о подготовке плана реализации, достигнутых договоренностей по итогам визита. В данном контексте была подчеркнута значимость предстоящего 2025 года, провозглашенного ООН по инициативе Туркменистана «Международным годом мира и доверия» для всего международного сообщества. В этой связи было сообщено о намерении подготовить Программу мероприятий в ознаменование 2025 года – Мира и доверия, и подчеркнута значимость ООН в ее успешной реализации.

По вопросу содействия Афганистану Министр отметил, что запуск ряда крупных транспортно-энергетических проектов 11 сентября на туркмено-афганской границе, является очередным наглядным примером последовательной политики по оказанию содействия народу Афганистана. Было подчеркнуто также, что данные проекты будут четко реализовываться в рамках международных правовых норм.

Туркменская сторона выразила признательность за высокую оценку работы в области искоренения безгражданства, подчеркнув, что работа в гуманитарном направлении является одним из приоритетных направлений политики Туркменистана и его сотрудничества с ООН.

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