В Туркменистане проведены праздничные скачки в честь Дня независимости страны Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где принял участие в праздновании Дня независимости страны. Сегодня трудно себе представить любой масштабный туркменский праздник без традиционного проведения конных скачек, ставших неотъемлемой частью туркменской культуры и символом национальной идентичности. Конные соревнования имеют глубокие исторические корни в Туркменистане. Они не только демонстрируют мастерство наездников и красоту ахалтекинских лошадей, но и служат связующим звеном между современным Туркменистаном и его богатым культурным наследием. Так было и на этот раз: увлекательные соревнования подарили радость сопереживания тысячам увлеченных зрителей. © TURKMENISTAN.RU, 2024