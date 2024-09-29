Туркменская делегация продолжает активную работу на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел ряд встреч на полях 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Так, состоялась встреча с министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом, в ходе которой стороны оценили нынешний уровень сотрудничества между двумя странами. Стороны обсудили двусторонние отношения в политико-дипломатической сфере, включая усиление диалога по линии внешнеполитических ведомств. В ходе встречи была выражена готовность к укреплению договорно-правовой базы между двумя странами в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана встретился также со своим иракским коллегой, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Мухаммедом Хусейном. В ходе встречи стороны подтвердили настрой двух стран расширять двусторонние связи в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Министры подробно обсудили планируемые поставки туркменского природного газа в Ирак по схемам SWAP. Также были затронуты вопросы инвестиционного сотрудничества и состоялся обмен мнениями об актуальной региональной повестке.

Помимо этого, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Вопросы энергетического сотрудничества и ход реализации крупных инфраструктурных проектов также стал предметом обмена мнениями. Была отмечена важная роль и региональное значение реализации проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и его вклад в развитие региона.

Кроме этого, в Нью-Йорке состоялась встреча в формате «C5+1» на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

В своем выступлении на встрече министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил эффективность вышеназванного формата и совместную работу в таких важных направлениях как экономика, безопасность, энергетика и изменение климата. В этой связи было представлено видение туркменской стороны по укреплению сотрудничества Туркменистана и США в вышеупомянутых и других сферах.

По завершении многосторонней встречи состоялся обмен мнениями министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о дальнейшем развитии взаимодействия по стратегически значимым вопросам туркмено-американского сотрудничества. Далее состоялись туркмено-американские переговоры в составе представительных делегаций двух стран.

В ходе переговоров стороны рассмотрели широкий спектр направлений двустороннего партнерства. Особое внимание было уделено энергетической проблематике. При этом было подчеркнуто, что Туркменистан и США, опираясь на многолетний опыт взаимодействия в этой сфере, в настоящее время идут по пути рассмотрения международных контактов в области международной энергетики. На встрече было обращено внимание на позитивный опыт в образовательной, научной и гуманитарной сферах. Стороны согласились на дальнейшую активизацию работы в данном направлении.

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