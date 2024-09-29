Глава туркменского внешнеполитического ведомства выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов выступил на пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе выступления глава внешнеполитического ведомства отметил значимость сложения усилий международного сообщества на пути к достижению всеобщего мира, стабильности и устойчивого развития.

Было подчеркнуто, что Туркменистан высоко оценивает стратегическое многоплановое сотрудничество с Организацией Объединенных Наций. Мир и безопасность, устойчивое развитие, изменение климата и гуманитарные вопросы выделены среди приоритетных направлений деятельности Туркменистана в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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