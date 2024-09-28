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28.09.24 09:11

Москва отметила День независимости Туркменистана праздничной иллюминацией

Вечером 27 сентября, в 33-ю годовщину независимости Туркменистана, высотные здания одного из центральных московских проспектов – Нового Арбата – украсились необычной подсветкой в цветах национального флага Туркменистана. Так столица Российской Федерации приветствовала главный государственный праздник Туркменистана.

Решение мэрии Москвы стало важным символическим и содержательным жестом, демонстрирующим приверженность дружбе, добрососедству, взаимопониманию и уважению - определяющим характеристикам отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Праздничная иллюминация продолжалась с 20.00 московского времени до полуночи.

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