Мастера искусств Туркменистана подготовили подарок ко Дню независимости

Во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялся большой концерт мастеров искусств, посвященный светлому празднику – Дню независимости. Лейтмотивом музыкального представления стали торжество идей независимости, единства туркменского народа, триумф его высокого духа и созидательной исторической деятельности.

В торжестве приняли участие мастера сцены и молодые эстрадные солисты, известные фольклорные и танцевальные ансамбли, детские творческие коллективы. Для самих артистов выступление в столь знаменательный день символично признанию их таланта. Тепло сердец, искренность исполнителей находили горячий отклик у зрителей.

В продолжение концерта состоялись сольные выступления известных музыкантов и эстрадных исполнителей, фольклорных ансамблей и танцевальных коллективов. Наряду с маститыми исполнителями свои таланты демонстрировали молодые, начинающие свой путь в искусстве артисты, многие из которых в преддверии Дня независимости страны стали победителями творческих смотров, проводимых в рамках конкурса на соискание премии Президента Туркменистана.

Тепло сердец и талант артистов находили горячий отклик у зрителей, а использование современных аудиовизуальных технологий придало праздничному действу особую яркость и оригинальность, превратив каждый номер в своеобразный мини-спектакль.

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