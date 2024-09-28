Туркменская делегация проводит встречи и переговоры на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

В Нью-Йорке продолжается визит делегации Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе визита состоялась встреча делегации Туркменистана с Владимиром Воронковым, заместителем генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН. На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества Туркменистана и ООН в деле борьбы с терроризмом.

Кроме того, состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Яном Боргом, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Мальта, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью ОБСЕ. В данном контексте был отмечен вклад Туркменистана в достижение целей и решении задач организации. Наряду с этим главы внешнеполитических государств двух стран обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Туркменистана и Республики Мальта.

На полях Генассамблеи состоялась также встреча туркменской делегации с Яном Липавски, министром иностранных дел Чешской Республики, в ходе которой были обсуждены вопросы активизации сотрудничества. Стороны договорились разработать меморандум о взаимопонимании и программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран. Говоря о торгово-экономическом взаимодействии, стороны отметили перспективы расширения связей, основываясь на имеющийся потенциал в данном направлении.

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк глава внешнеполитического ведомства Туркменистана провел переговоры с министром иностранных дел Республики Сербия Марко Джуричем. В ходе беседы стороны выразили обоюдный настрой двух стран на расширение двусторонних связей и укрепление правовой базы сотрудничества. Подтверждена заинтересованность Туркменистана и Сербии в реализации имеющегося у стран потенциала. Стороны рассмотрели возможности наращивания торгово-экономических связей и обсудили график двусторонних контактов.

Помимо этого, на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджидом Ханом.

На встрече стороны отметили активизацию сотрудничества Туркменистана с ОЭС и обсудили ключевые направления взаимодействия. Среди приоритетов выделены энергетика, транспорт и связь, торгово-экономическая интеграция, цифровизация, развитие культурных связей. Отдельно стороны остановились на вопросах укрепления международной правовой базы в рамках организации и вкладе страны в его кадровый потенциал. На встрече обсуждена подготовка к предстоящим мероприятиям с участием ОЭС.

© TURKMENISTAN.RU, 2024