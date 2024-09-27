Туркменистан отмечает 33-ю годовщину независимости

В столице Туркменистана проходят торжества по случаю тридцать третьей годовщины независимости страны.

Ранним утром состоялась церемония возложения цветов к Монументу независимости Туркменистана, в которой приняли участие президент Сердар Бердымухамедов, руководители и представители правительства, парламента, общественных организаций, политических партий, старейшины, главы дипломатического миссий, аккредитованных в Ашхабаде, а также зарубежные гости праздника.

Затем перед комплексом Государственной трибуны прошли военный парад и торжественное шествие представителей всех слоев туркменского общества. Праздничный парад в честь Дня независимости Туркменистана телезрители в стране и за ее пределами могли посмотреть в прямом эфире национального телевидения.

Накануне праздника в туркменской столице состоялись церемонии чествования лучших работников предприятий, организаций и учреждений Туркменистана в честь 33-й годовщины независимости страны. Согласно указам президента Сердара Бердымухамедова, в честь Дня независимости Туркменистана группа граждан страны за особые заслуги перед государством и обществом награждена орденами, медалями, а также удостоена почетных званий.

Мастера искусств выступили накануне праздника с большим концертом, посвященном годовщине независимости.

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