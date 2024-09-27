Обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества с Астраханской областью РФ В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с вице-губернатором – председателем правительства Астраханской области Российской Федерации Денисом Афанасьевым. В ходе состоявшегося заинтересованного обмена мнениями стороны рассмотрели нынешнее состояние и вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Астраханской областью. Особый акцент был сделан на наличие широких возможностей для кооперации в транспортной, логистической и судоремонтной отрасли. Предметом обсуждения также стало дальнейшее развитие традиционных гуманитарных контактов по линии образования и культуры. © TURKMENISTAN.RU, 2024