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27.09.24 08:12

Обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества с Астраханской областью РФ

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с вице-губернатором – председателем правительства Астраханской области Российской Федерации Денисом Афанасьевым.

В ходе состоявшегося заинтересованного обмена мнениями стороны рассмотрели нынешнее состояние и вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Астраханской областью. Особый акцент был сделан на наличие широких возможностей для кооперации в транспортной, логистической и судоремонтной отрасли. Предметом обсуждения также стало дальнейшее развитие традиционных гуманитарных контактов по линии образования и культуры.

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